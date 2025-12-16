Министр обороны Белоруссии объяснил стратегию по Украине

Виктор Хренин рассказал о том, как видит цели армии на госгранице.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что республика не втягивается в вооруженный конфликт на Украине, но наблюдает за происходящим в регионе. Соответствующий комментарий иностранный чиновник сделал местным журналистам с телеканала "Беларусь-1".

Напряжение есть. Есть определенные провокации. В большей степени они, конечно, звучат в информационном поле в виде различных угроз и обещаний что-то сделать. Здесь надо смотреть на стратегию, и стратегию четко определил наш президент: военного смысла втягиваться нам в конфликт - или, как говорят, хотят нас втянуть - нет от слова совсем. Конечно же, мы наблюдаем за происходящим. Виктор Хренин, глава Минобороны Белоруссии

Глава профильного ведомства уточнил, что страна держит определенные силы на государственной границе с Украиной, но только в минимальном объеме.Эти военнослужащие необходимы для того, чтобы обеспечить прикрытие территории во взаимодействии с пограничной службой. Виктор Хренин видит задачей армии обеспечение спокойствия для населения. Именно такую стратегию определил глава государства.

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Фото: Telegram / Пул Первого