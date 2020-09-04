Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

По словам Хренина, сейчас в стране идёт "жёсткая борьба" за завоевание информационного пространства.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обвинил "определённые силы Запада" в попытке смены власти. Он считает, что они пытаются начать в республике гибридную войну после того, как их попытка "цветной революции" потерпела неудачу.

Применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления. Виктор Хренин, министр обороны Белоруссии

Заявление он сделал во время выступления на совместном заседании министров обороны стран СНГ, Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Оно проходило в Москве.

По словам Хренина, сейчас в стране идёт "жёсткая борьба" за завоевание информационного пространства. Он уверен, что деструктивные силы, которые пытаются провести неконституционную смену власти — это Польша, Литва, Чехия и Украина.

Ранее Мишустин заявил о прогрессе в обсуждении будущего Союзного государства.

Видео: YT / Информационное агентство БелТА