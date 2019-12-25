Министр культуры РФ: "Конкурс "Евровидение" не имеет отношения к культуре"

Любимова отметила, что она не следила за отбором представителя РФ на конкурсе.

Международный песенный конкурс "Евровидение" не имеет отношения к культуре и в целом является "очень средним". Такое заявление сделала в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

Министерство культуры не должно принимать участия в "Евровидении". <...> Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе. Ольга Любимова, министр культуры России

Любимова отметила, что она не следила за отбором представителя РФ на конкурсе.

В этом году "Евровидение" пройдет с 18 по 22 мая в Роттердаме. Представлять Россию на песенном конкурсе будет Манижа с песней "Русская женщина". Певица пожаловалась на травлю после отбора на "Евровидение-2021".

Фото: Instagram / eurovision