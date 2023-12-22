Министр энергетики Турции приедет на ПМЭФ-2024

Алпарслан Байрактар подтвердил своё участие в сессии "Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты".

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар вместе с делегацией посетит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Информацию об этом распространяет ТАСС, ссылаясь на канцелярию турецкого министра.

Не сообщается, кто именно входит в состав делегации и какие темы будут обсуждаться на ПМЭФ. В настоящий момент визит находится на этапе планирования.

Байрактар подтвердил своё участие в сессии "Технологическая экосистема будущего: на благо человека и планеты".

Форум состоится в Петербурге с 5 по 8 июня.

Ранее мы сообщили о том, что Путин может выступить на ПМЭФ 7 июня.

Фото: Pxhere