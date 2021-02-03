Министр экономики Германии обсудит с США "Северный поток — 2"

Министр экономики Германии Петер Альтмайер обсудит с США "Северный поток — 2". Заявление он сделал во время общения с журналистами.
- Я буду обсуждать со своими коллегами - с американскими министром торговли, с министром экономики. - Петер Альтмайер, министр экономики ФРГ
Он планирует согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно. Также он проведёт переговоры и с министром энергетики Штатов. С американскими чиновниками немецкая сторона планирует обсудить все вопросы, когда их утвердит Конгресс.
По его словам, возможно, встреча пройдёт в формате видеоконференции.
Ранее в ФРГ не исключили возможность поддержки в производстве "Спутника V".
Видео: YT / phoenix
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