Министр экономики Германии обсудит с США "Северный поток — 2"

По его словам, возможно, встреча пройдёт в формате видеоконференции.

Министр экономики Германии Петер Альтмайер обсудит с США "Северный поток — 2". Заявление он сделал во время общения с журналистами.

- Я буду обсуждать со своими коллегами - с американскими министром торговли, с министром экономики. - Петер Альтмайер, министр экономики ФРГ

Он планирует согласовывать позиции и вести необходимые переговоры совместно. Также он проведёт переговоры и с министром энергетики Штатов. С американскими чиновниками немецкая сторона планирует обсудить все вопросы, когда их утвердит Конгресс.

По его словам, возможно, встреча пройдёт в формате видеоконференции.

Ранее в ФРГ не исключили возможность поддержки в производстве "Спутника V".

Видео: YT / phoenix