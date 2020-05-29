Министр экономики Бурятии извинилась за фразу "с голоду никто не умер"

Фраза была сказана во время чересчур эмоционального доклада о состоянии экономики в республики.

Министр экономики Бурятии Екатерина Кочетова извинилась за фразу "с голоду никто не умер". Высказывание она сделала во время обсуждения ситуации с доходами населения в связи с пандемией коронавируса. Извинения она принесла на своей странице в Facebook.

Кочетова отметила, что фраза была сказана во время чересчур эмоционального доклада о состоянии экономики в республики. В нём отмечалось, что в 2020 году дефицит бюджета планируется на уровне 5,9 миллиарда рублей, что больше 10%.

Перед людьми, оказавшимися в сложной ситуации, я приношу извинения за свои слова. Екатерина Кочетова, министр экономики Бурятии

Она объяснила, что под этими словами подразумевала, что меры поддержки населения в регионе оказались своевременными и оперативными.

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