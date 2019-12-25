Министерство просвещения утвердило патриотическое воспитание школьников в качестве образовательного стандарта

Внедрение патриотического воспитания в школах начнется с 1 сентября 2021 года.

Приказы Министерства просвещения РФ о введении новых федеральных государственных образовательных стандартов приняли в Министерстве юстиции. В зарегистрированных ФГОС нового образца упоминается и патриотическое воспитание.

В приказе включение патриотического компонента объясняется его важностью для "личностного развития развития учащегося", а вместе с трудовым воспитанием этот стандарт поспособствует "культуре саморазвития", "разумному и безопасному использованию цифровых технологий", знанию о "месте России в мире" и ее исторической роли. По мнению авторов приказа, ФГОС послужит единству образовательного пространства на территории страны и созданию благоприятных условий обучения.

Введение обновленных стандартов совпадет с началом нового учебного года - 1 сентября 2021 - и, как утверждается, не приведет к увеличению нагрузки на школьников, но обязательно повысит рейтинг российского образования в мире.

Ранее стало известно, что в Гатчине откроется центр военно-патриотического воспитания.

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