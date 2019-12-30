Петербуржец заплатит тысячу рублей за ложное сообщение о минировании хостела

Инцидент произошел в ноябре.

Василеостровский районный суд избрал меру наказания для петербуржца, который обвиняется в заведомо ложном вызове специализированных служб. Об этом 23 января сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд установил, что ночью 1 ноября 2019 Сергей Лаптев совершил заведомо ложный вызов полиции. Мужчина заявил о приготавливаемом неизвестными террористическом акте. В этот момент хулиган находился в хостеле по адресу 10-я линия В.О, 15.

Лаптев получил штраф в размере одной тысячи рублей.

В Петербурге регулярно поступают сообщения о минировании зданий. Сегодня в очередной раз прошли эвакуации в районных судах.

Фото: pixabay.com