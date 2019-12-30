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Петербуржец заплатит тысячу рублей за ложное сообщение о минировании хостела
Сегодня, 18:17
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Петербуржец заплатит тысячу рублей за ложное сообщение о минировании хостела

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Инцидент произошел в ноябре.

Василеостровский районный суд избрал меру наказания для петербуржца, который обвиняется в заведомо ложном вызове специализированных служб. Об этом 23 января сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

Суд установил, что ночью 1 ноября 2019 Сергей Лаптев совершил заведомо ложный вызов полиции. Мужчина заявил о приготавливаемом неизвестными террористическом акте. В этот момент хулиган находился в хостеле по адресу 10-я линия В.О, 15. 

Лаптев получил штраф в размере одной тысячи рублей. 

В Петербурге регулярно поступают сообщения о минировании зданий. Сегодня в очередной раз прошли эвакуации в районных судах. 

Фото: pixabay.com 

Теги: минирование, суд, хостел
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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