Минимальный размер московских пенсий поднимется до 19,5 тыс. рублей

Мэр города подписал соответствующее постановление.

Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился поднять размер минимальной пенсии в городе до 19,5 тысяч рублей. Соответствующее постановление мэр подписал 10 декабря, сообщили в пресс-службе правительства Москвы.

Согласно документу, также поднимается индекс пособий ветеранам труда, семьям с детьми, гражданам старшего поколения, а также на содержание детей-сирот и детей без опеки родителей. Размеры основных выплат станут больше на 5,6%.

Также с января грядущего года в городе установят новую ежемесячную выплату детям войны – родившимся в период с 1928 по 1945 год москвичам. Ранее их не поддерживали социальными мерами. Выплата для детей войны составит чуть больше полутора тысяч рублей, ее получит около 80 тысяч москвичей. В целом социальными выплатами обеспечат более 3 миллионов горожан.

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