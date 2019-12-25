Минимальная зарплата в Петербурге может превысить 21 тысячу рублей в 2022 году

Сейчас показатель составляет менее 20 тысяч рублей.

Минимальная зарплата в 2022 году в Петербурге должна достигнуть 21500 рублей. Об этом на пленарном заседании в Мариинском дворце 27 октября сказал губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, темпы роста минимальной заработной платы должны опережать темпы инфляции.

В начале 2021 года минимальная зарплата составляла 19910 рублей, а с 1 октября была повышена до 19650 рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что со следующего года в Северной столице перейдут на новых механизм расчета величины прожиточного минимум. В городе хотят создать "Социальное казначейство" и "Социальный сертификат".

Фото: Piter.TV