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Минимальная зарплата в Петербурге может превысить 21 тысячу рублей в 2022 году
Сегодня, 12:50
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Минимальная зарплата в Петербурге может превысить 21 тысячу рублей в 2022 году

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Сейчас показатель составляет менее 20 тысяч рублей.

Минимальная зарплата в 2022 году в Петербурге должна достигнуть 21500 рублей. Об этом на пленарном заседании в Мариинском дворце 27 октября сказал губернатор Александр Беглов.

По словам градоначальника, темпы роста минимальной заработной платы должны опережать темпы инфляции. 

В начале 2021 года минимальная зарплата составляла 19910 рублей, а с 1 октября была повышена до 19650 рублей. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что со следующего года в Северной столице перейдут на новых механизм расчета величины прожиточного минимум. В городе хотят создать "Социальное казначейство" и "Социальный сертификат". 

Фото: Piter.TV

Теги: бюджет петербурга, инфляция, минимальная зарплата, оплата труда
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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