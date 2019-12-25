В Петербурге введут именной "Социальный сертификат" для получения соцуслуг

Также появится "Социальное казначейство".

Власти Петербурга создадут "Социальное казначейство" для эффективного контроля за предоставление мер социальной поддержки. Об этом на пленарном заседании в ЗакСе Петербурга сказал губернатор Александр Беглов 27 октября.

Со следующего года в Северной столице перейдут на новых механизм расчета величины прожиточного минимум. Для трудоспособного населения сумма прожиточного минимума составит 13 571,9 рублей (рост 3,8% – 498,1 рублей), для пенсионеров – 10 688,1 рублей (рост 4% – 407,8 рублей) и для детей – 12 055,2 рублей (рост 3,9% – 447,7 рублей). Если же доходы гражданина меньше величины прожиточного минимума, он имеет право на получение различных мер социальной поддержки (выплату детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплата государственной социальной помощи).

"Социальное казначейство" будет персонально информировать граждан о возможных мерах поддержки. А с 2023 года появится "Социальный сертификат". Он будет именным. Сертификат даст право гражданину получать социальную услугу, оплаченную из бюджета города.

На социальную поддержку в 2022-2024 году из бюджета города собираются выделить 317 млрд рублей.

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