Минфин запустит эксперимент по маркировке импортного алкоголя

Эксперимент планируют начать в 2021 году.

В Министерстве финансов России выступили с предложением начать эксперимент по маркировке импортного алкоголя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов Алексей Сазанов.

Этот вопрос поднимался на итоговом заседании коллегии Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка.

Предлагаем запустить совместно с ФТС России эксперимент по маркировке импортного алкоголя на территории России. Алексей Сазонов, замминистра финансов

Сообщается, что этот эксперимент планируют осуществить в текущем году. О подробностях проекта пока не сообщили.

Отметим, что сейчас в России проводится эксперимент по маркировке слабоалкогольных напитков, который продлится до конца лета следующего года. По мнению Минпромторга, такая процедура поможет избавиться от некачественной продукции.

Ранее мы сообщали, что в Приморском районе и центре Петербурга запретят продавать алкоголь в стекле на время Евро-2020.

Фото: pixabay.com