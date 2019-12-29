Минфин закупит минимальное количество валюты за два года

Речь идёт о сумме в 133 миллиарда рублей

Министерство финансов закупит минимальное количество валюты за два года. Об этом говорится в официальном сообщении Минфина.

В марте ведомство купит иностранную валюту по бюджетному правилу на 133 миллиарда рублей. Это наименьшее значение с начала 2018 года, когда заработало бюджетное правило.

Операции будут проводиться в период с 6 марта по 6 апреля 2020 года. Каждый день на покупку иностранной валюты будет направляться 6,3 миллиардов рублей. При этом сейчас рубль на бирже по отношению к евро и доллару укрепился на 29 копеек - до 65,76 рублей.

Ранее в Минфине предложили новую схему выплаты льгот для нефтяников.