Они будут взымать долги в пользу юридических компаний.

Минфин согласился на появление в России частных судебных приставов. Будет создан институт, который будет заниматься взысканием задолженности в пользу бизнес-сообщества. Об этом сообщили в "РБК" со ссылкой на представителей ведомства.

Инициатива принята ради оптимизации расходов федерального бюджета. Проект также поможет повысить эффективность функционирования системы принудительного исполнения. Создание подобного ведомства в стране будет происходить поэтапно. На первом этапе частникам разрешат взыскивать долги в пользу юридических компаний. Федеральные органы будут заниматься долгами физических лиц и госорганов. на данный момент в России также действуют коллекторские агентства, но они недостаточно развиты для выполнения подобных функций.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербургские приставы взыскали полмиллиарда рублей в федеральный бюджет.

