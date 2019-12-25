Минфин снова рассмотрит предложения о снижении НДС для туризма

Антон Силуанов рассказал о готовности изучить все плюсы и минусы проекта.

Минфин России готов вернуться к рассмотрению предложения о снижении НДС для туристической отрасли. Об этом глава ведомства Антон Силуанов уведомил коллег в рамках заседания на Восточном экономическом форуме. Спикер напомнил, что ранее проводившиеся расчеты говорили о том, что данное послабление может привести к выпадающим доходам бюджета на 20-30 млрд рублей.

В правительстве где-то полгода назад рассматривали эту тему и не поддержали. Хотя на период, может быть, срочный, когда нужно построить туристические кластеры, можно было бы предоставить преференциальные режимы. Антон Силуанов, глава Минфина РФ

Эксперт заметил, что кабмин может вернуться к изучению данного проекта, хотя до этого момента позиция чиновников по предложению была отрицательной. Силуанов намерен проверить все плюсы и минусы льготной инициативы.

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Фото: РАНХиГС