Минфин не поддержал введение налогового вычета за аренду жилья

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в текущих условиях Минфин России не готов поддержать введение налогового вычета за аренду жилья. По его словам, это негативно скажется на бюджетах регионов.
В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу.
Алексей Сазанов, замминистра финансов
Напомним, что в августе Минстрой предлагал ввести налоговый вычет за аренду квартир. В ведомстве предполагают, что данная мера поможет развиваться рынку аренды жилья.
Ранее мы писали, что Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область.
Фото: pixabay
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