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Минфин не поддержал введение налогового вычета за аренду жилья
Сегодня, 15:38
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Минфин не поддержал введение налогового вычета за аренду жилья

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Это может негативно сказаться на бюджетах регионов.

Замминистра финансов Алексей Сазанов заявил, что в текущих условиях Минфин России не готов поддержать введение налогового вычета за аренду жилья. По его словам, это негативно скажется на бюджетах регионов.

В сегодняшних условиях мы не готовы поддержать эту инициативу.

Алексей Сазанов, замминистра финансов 

Напомним, что в августе Минстрой предлагал ввести налоговый вычет за аренду квартир. В ведомстве предполагают, что данная мера поможет развиваться рынку аренды жилья.

Ранее мы писали, что Путин призвал привлекать инвестиции в Ульяновскую область. 

Фото: pixabay 

Теги: минстрой, минфин, налоговый вычет за аренду жилья
Категории: Новости России, Лента новостей,

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