Минфин счёл нецелесообразной отмену транспортного налога

Министерство финансов посчитало нецелесообразной отмену транспортного налога. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В Минфине отметили, что транспортный налог является региональным налогом, который во многом помогает формировать местные бюджеты. Также данный налог позволяет формировать дорожные фонды — наряду с акцизами на нефтепродукты.
Ранее законопроект об отмене транспортного налога внесли в Госдуму. С инициативой выступил член комитета нижней палаты парламента по контролю и регламенту Андрей Барышев.
Видео: YouTube / kremlin
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