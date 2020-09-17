Минфин решил сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение

Министерство финансов России решило сократить траты на зарплаты чиновников и вооружение. Об этом сообщает агентство "РИА Новости" со ссылкой на слова главы ведомства Антона Силуанова.
Проект государственного бюджета на 2021 год одобрен правительством, он предполагает сокращение на 10% расходов по "незащищенным" статьям. Также на 5% планируется сократить затраты на вооружение. Индексации зарплат государственных служащих тоже проводить не будут.
Данные шаги помогут бюджету сэкономить 927 миллиардов рублей в 2021 году. В 2022 - 970 миллиардов, в 2023 - около 900 миллиардов.
Ранее Минфин предложил упростить уплату налогов для ИП и юрлиц.
Видео: YouTube / Science
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