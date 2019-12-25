Также известно о инициативе Минфина сократить на 5% программу вооружения.

Минфин предложил заморозить индексацию зарплат чиновников. Об этом пишет РБК со ссылкой на методики расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета на ближайшие три года.

При этом неизвестно, сколько бюджету удастся сэкономить благодаря данной мере. Ведомство предлагает урезать на 10% незащищённую часть бюджетных средств.

Также известно о инициативе Минфина сократить на 5% программу вооружения.

Всего предлагается провести сокращение расходов по 50 статьям бюджета.

Ранее мы писали, что Евросоюз выделит Греции 32 миллиарда евро на восстановление экономики.

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