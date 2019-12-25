Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность. О подготовке ведомством соответствующего законопроекта пишет газета "Известия".
Предполагается, что налог будет взиматься с граждан, которые планируют заняться старательской деятельностью и проходят регистрацию на предназначенной для этого онлайн платформе.
Законопроект представят в кабинет министров в сентябре и внесут в Государственную думу в ноябре этого года.
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Фото: pixabay.com
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