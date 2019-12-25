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Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность
Сегодня, 10:17
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matveyvn

Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность

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Законопроект представят в кабинет министров в сентябре.

Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность. О подготовке ведомством соответствующего законопроекта пишет газета "Известия".

Предполагается, что налог будет взиматься с граждан, которые планируют заняться старательской деятельностью и проходят регистрацию на предназначенной для этого онлайн платформе.

Законопроект представят в кабинет министров в сентябре и внесут в Государственную думу в ноябре этого года.

Ранее Зюганов считает, что в России готовят почву для новых поборов.

Фото: pixabay.com

Теги: минфин, налоги, старатели
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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