Законопроект представят в кабинет министров в сентябре.

Минфин предложил ввести налог на старательскую деятельность. О подготовке ведомством соответствующего законопроекта пишет газета "Известия".

Предполагается, что налог будет взиматься с граждан, которые планируют заняться старательской деятельностью и проходят регистрацию на предназначенной для этого онлайн платформе.

Законопроект представят в кабинет министров в сентябре и внесут в Государственную думу в ноябре этого года.

Ранее Зюганов считает, что в России готовят почву для новых поборов.

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