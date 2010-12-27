Минфин предложил включить в новый план приватизации "Аэрофлот" и "Первый канал"

В список также попадут "РЖД" и другие компании.

Министерство финансов предложило внести в новый перечень приватизированных предприятий "Аэрофлот" и "Первый канал". План предусмотрен на 2020-2022 года. Проектом также занимается Минэкономразвития. По данным экспертов, к данному моменту многие фигугировавшие в реестре активы так и не приблизились к реальной продаже. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники.

По данным Минфина, целесообразно включить в список также "Зарубежнефть", "Государственную транспортную лизинговую компанию", "РЖД". Большинство из организаций ранее входили в перечень. Это было в промежуток между 2014 и 2016 годами. В более поздней версии документа - плане на 2017 и 2019 года их оттуда убрали.

Специалисты рассказывают, что включение компаний в план не означает быструю продажу в указанный период.

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Фото: Piter.tv

