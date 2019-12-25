Минфин предложил уменьшить траты на Госдуму и Совфед

Расходы на Совет Федерации в 2021 году планируют уменьшить на 3%.

Министерство финансов России предложило уменьшить траты на Госдуму и Совфед с 2021 по 2023 годы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на документ ведомства, в котором прописана методика расчёта бюджетных средств на ближайшие три года.

Так, например, в следующем году траты на Государственную думу в следующем году могут уменьшить на 2,9% - это 378 миллионов рублей. Если это произойдёт, то годовой бюджет нижней палаты парламента составит 12,7 миллиарда рублей. В 2022 году траты на неё планируют уменьшить на 577 миллионов, в 2023 - на 256.

Расходы на Совет Федерации в 2021 году планируют уменьшить на 3% - это 217 миллионов рублей. В 2022 — на 338 миллионов, в 2023 - на 178. Таким образом, бюджет верхней палаты парламента составит семь миллиардов рублей в год.

Ранее Минфин РФ предложил увеличить расходы на президента и его администрацию.