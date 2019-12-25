На работу Дмитрия Медведева и администрации президента в 2021-м году потратят 1,7 миллиарда.

Минфин РФ предложил увеличить расходы на президента и его администрацию в 2021 году. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на документ ведомства.

В 2021 году траты на работу президента России вырастут на 88,8 миллиона рублей - до 14,28 миллиарда. В 2022-м они обойдутся бюджету в 14,4 миллиарда рублей. В 2023-м — до 14,8 миллиардов.

На работу Дмитрия Медведева и администрации президента в 2021-м году потратят 1,7 миллиарда.

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