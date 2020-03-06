Минфин предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту

Изменения будут внесены в ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ.

Минфин России предложил конфисковывать незаконно выведенную валюту. Об этом сообщили в "РБК". Речь также идет о переводах нерезидентам с использованием подложных документов. Правки в ст. 193 и ст. 193.1 УК РФ размещены на портале правовых нормативных актов. С 2013 по 2019 года по стране возбуждено по данным преступлениям свыше 1,6 тысяч дел. Федеральной таможенной службе известно о 4466 подобных правонарушениях.

В ноябре Минфин выступил за отмену данных статей в Уголовном кодексе. Однако инициативу не рассматривали в правительстве, так как представители Банка России и других ведомств высказались против.В декабре прошлого года президент России предложил смягчить наказание. Уголовная ответственность последует только в случае, если ранее фигурант расследования уже привлекался по данному нарушению в административном порядке. Также планируется, что сумма крупного нарушения возрастет с 9 до 100 млн рублей. Особо крупный размер будет увеличен с 45 до 150 млн рублей.

Ранее Минфин закупит минимальное количество валюты за два года.

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