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Минфин повысил прогноз роста ВВП России до 1,9%

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Ранее прогноз составлял 1,7%.

Минфин повысил прогноз роста ВВП России до 1,9% на 2020 год. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе заседания правительства. Это связано с дополнительными мерами социальной поддержки. Их обозначил в послании Федеральному Собранию президент страны Владимир Путин.

Напомним, что ранее Минфин РФ говорил о росте показателей до 1,7%. Чиновники увеличили изначальный прогноз благодаря росту потребительского спроса. Он будет увеличиваться за счет увеличения реальных располагаемых доходов населения.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликован проект правил погашения федерального долга регионов инвестициями.

Теги: ввп, минфин
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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