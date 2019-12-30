Минфин раскрыл правила списания средств.

Опубликован проект правил погашения федерального долга регионов инвестициями. Минфин обнародовал правила списания средств с регионов РФ в обмен на госинвестиции. Предложенный список налогов может снижать задолженность регионов. Сама схема описана в законе о федеральном бюджете на 2020-2022 годы. Об этом сообщили в "Коммерсанте".

Эксперты считают, что система не сможет оперативно снизить реструктуризирующую часть долгов. На данный момент она достигает почти 0,8 трлн рублей. Законопроект снижает шансы регионов на списание государственного долга. В документе не рассматривается новая льготная реструктуризация. Чиновники рассчитывают на медленное снижение госдолга инвестиционно активных регионов.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка оплатила долг подруги за коммуналку ради совместной поездки в Финляндию.

