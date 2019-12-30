Петербурженка оплатила долг подруги за коммуналку ради совместной поездки в Финляндию

Задолженность составила почти 50 тысяч.

Ради путешествия за границу петербурженка помогла подруге оплатить задолженности по коммунальным платежам. Об этом 31 января сообщила пресс-служба судебных приставов в Петербурге.

Женщина должна была коммунальной службе 46 тыс. рублей. О том, что у нее есть долг, петербурженка узнала от приятельницы. Та решила проверить перед поездкой в Финляндию, нет ли задолженностей в сервисе "Банк данных исполнительных производств", оплатила ее и предъявила оплаченный счет подруге.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что суд отменил итоги выборов в одном из округов МО "Чёрная речка".

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