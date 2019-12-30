Суд отменил итоги выборов в одном из округов МО "Чёрная речка"

В ИКМО не стали регистрировать кандидата в муниципальные депутаты.

Петербуржцу удалось добиться отмены итогов выборов в округе №2 МО "Черная речка". Информация об этом появилась в группе "Справедливая Россия в Санкт-Петербурге" 31 января.

Павел Чупурнов, выдвигавший свою кандидатуру на пост депутата муниципального совета, неоднократно судился с избирательной комиссией. ИКМО отказывала мужчине в регистрации.

Приморский районный суд признал требования выдвиженца от "Справедивой России" законными и обязал отменить итоги выборов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ИКМО "Чёрная речка" выплатит 17,3 тыс. рублей петербуржцу за нарушение на выборах.

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