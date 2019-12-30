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Суд отменил итоги выборов в одном из округов МО "Чёрная речка"
Сегодня, 19:00
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nadezhda_sib

Суд отменил итоги выборов в одном из округов МО "Чёрная речка"

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В ИКМО не стали регистрировать кандидата в муниципальные депутаты.

Петербуржцу удалось добиться отмены итогов выборов в округе №2 МО "Черная речка". Информация об этом появилась в группе "Справедливая Россия в Санкт-Петербурге" 31 января.

Павел Чупурнов, выдвигавший свою кандидатуру на пост депутата муниципального совета, неоднократно судился с избирательной комиссией. ИКМО отказывала мужчине в регистрации. 

Приморский районный суд признал требования выдвиженца от "Справедивой России" законными и обязал отменить итоги выборов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ИКМО "Чёрная речка" выплатит 17,3 тыс. рублей петербуржцу за нарушение на выборах. 

Фото: pixabay.com 

 

Теги: выборы, мо черная речка, муниципальные выборы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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