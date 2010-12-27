ИКМО "Чёрная речка" выплатит 17,3 тыс. рублей петербуржцу за нарушение на выборах

Кандидата в муниципальные депутаты не стали регистрировать даже после решения суда.

В Петербурге продолжаются судебные разбирательства по жалобам на муниципальные выборы, которые прошли 8 сентября 2019 год.

Петербуржцу удалось взыскать с ИКМО "Черная речка" 17 300 рублей через суд, сообщил Павел Чупурнов в социальной сети. Дело в том, что комиссия не зарегистрировала молодого человека в качестве кандидата на выборы даже после решения суда. Деньги выплатят в качестве компенсации за расходы, которые горожанин потратил на разбирательства с местным избиркомом летом. Однако, когда именно ее выплатят, неизвестно.

Чупурнов рассказал о том, что с 1 января 2020 МО "Черная речка" переименуют в "Ланское".

Фото: Piter.TV