Минфин планирует увеличивать объем госдолга

Ирина Окладникова рассказала о "безопасных границах".

Российское министерство по финансам будет увеличивать объем госдолга РФ в текущих условиях, но планирует остаться в пределах установленных 20% от национального уровня ВВП. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Федерации в профильном комитете по бюджету и финансовым рынкам сделала заместитель главы ведомства в федеральном правительстве Ирина Окладникова. Чиновница пояснила парламентариям, что уровень государственного долга в стране составляет 14,9 процентов от ВВП по итогам прошлого года (или 22,8 триллиона рублей). Такие данные ранее публично озвучивала Галина Изотова, которая исполняет обязанности руководителя Счетной палаты РФ.

Это пока наша безопасная граница, хотя мы понимаем, что в условиях текущей ситуации мы будем наращивать (объем - ред.) и мы должны будем это делать, потому что у нас растет расходная часть. Ирина Окладникова, замглавы Минфина РФ

Ирина Окладникова добавила, что денежные средства властям нужны для поддержки экономической системы, военного блока, четырех новых регионов (Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей). В Минфине добавили, что планируют нарастить уровень госдолга, но остаться при этом в "безопасных границах"). Именно 20 процентов от уровня ВВП России установлены как показатель в федеральной программе. Речь идет о предельном долге, который Москва не должна перешагивать даже в самой пессимистичной для себя ситуации.

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Фото и видео: Вконтакте / Совет Федерации