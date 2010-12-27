Минфин с 2021 года планирует отправлять налоговые уведомления через интернет

Однако, бумажные письма оставят для некоторых категорий граждан.

Министерство финансов России предложило с 2021 года перейти на отправку налоговых уведомлений через интернет в личный кабинет налогоплательщика. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".

Данную инициативу уже включили в проект нового федерального закона. Однако, бумажные письма по почте продолжат отправлять лицам с ограниченными возможностями, пенсионерам и лицам, которые проживают в местах без сотовой связи.

Постепенный переход будет начат во второй половине 2020 года. Так как для данного проекта ФНС РФ нужно подготовить новые мощности для обработки данных.

Ранее Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.

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