Дмитрий Кику оценил ситуацию в регионе с законодательной базой по изъятию иностранных денежных средств.

Российское министерство по финансам считает, что на территории Евросоюза отсутствует единство по вопросу конфискации или изъятии российских активов, которые ранее были заморожены. Об этом в ходе панельной дискуссии на международной площадке дискуссионного клуба "Валдай" рассказал заместитель директора департамента контроля за внешними ограничениями Минфина Дмитрий Кику.

Мы видим, что в западном лагере нет на сегодняшний день какой-то консолидированной позиции на этот счет, но, тем не менее, возможно, за счет особенно радикально настроенных государств, будет сделано некое прощупывание ситуации. Дмитрий Кику, сотрудник Минфина

Напомним, что Европейский парламент принял юридически необязывающую резолюцию к странам-членам с призывом использовать государственные активы России "для репараций" киевскому режису и восстановления Украины. Ранее руководство ЕС также неоднократно заявляло о готовности использовать замороженные российские активы, в том числе частные. Однако на текущий момент в регионе не существует законодательного механизма по осуществлению такой процедуры. Сейчас этим вопросом активно занимаются в Канаде и Польше.

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Фото и видео: Вконтакте / Международный дискуссионный клуб "Валдай"

