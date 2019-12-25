Минфин: финансовая устойчивость в России сохраняется

Российское министерство финансов считает, что финансовая устойчивость в России сохраняется, несмотря на предоставленные данные и понижение кредитного рейтинга от международного агентства S&P с "ВВВ-" до "BB+", а также несмотря на решение Moody"s поставить рейтинг на пересмотр. Аналитики не исключили вариант с понижением уровня из-за геополитических факторов.
Действия, предпринятые ведомством и ЦБ, позволили оперативно стабилизировать ситуацию на финансовых рынках. Министерство и дальше будет придерживаться ответственной финансовой и бюджетной политики.
заявление Минфина РФ
Напомним, что после обновления списка S&P Россия лишилась суверенного рейтинга инвестиционного уровня. По шкале Moody"s рейтинг РФ в настоящее время находится в одном шаге от неинвестиционного уровня. В Минфине РФ уточнили, что устойчивость экономической системы сохраняется за счет сочетания низкого уровня государственного долга РФ и накопленным резервам.
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Фото: Pixabay.com
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