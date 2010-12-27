Минфин США: санкции против российского долга нежелательны

Минфин считает, что ограничения на операции с российскими гособлигациями ударят и по американским интересам.

Министерство финансов США заявляет, что распространение санкций на госдолг России может негативно сказаться на мировых финансовых рынках и бизнесе. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на доклад ведомства. В докладе приведены последствия после наложения санкций против России.

"Поскольку у российской экономики через реальный и финансовый секторы есть значительные связи с международными компаниями и инвесторами, последствия санкций не будут ограничиваться российскими властными структурами и компаниями. В частности, распространение санкций может ограничить конкурентоспособность крупных управляющих компаний США и потенциально привести к отрицательным побочным результатам для мировых финансовых рынков и компаний", - говорится в докладе.

"Распространение американских санкций на операции с новым госдолгом РФ без соответствующих мер со стороны ЕС и других партнеров США могут подорвать усилия по сохранению единства санкций против России", - считают в ведомстве.

Ранее на этой неделе американское министерство опубликовало "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели. Позднее в Вашингтоне заявили, что на основе "кремлевского списка" в США намерены ввести новые санкции в отношении России.

Фото: Жаклин Мартин