Минфин РФ усилит мониторинг бюджетов регионов в 2022 году

Ирина Окладникова рассказала о создании специальных рабочих групп.

Министерство финансов России усилит мониторинг бюджетов регионов в 2022 году. Такое заявление на пленарном заседании в Государственной Думе рассказал заместитель профильного ведомства Ирина Окладникова. Чиновница добавила, что в текущий период изменения в бюджетах будут оперативно согласовываться.

У нас создана рабочая группа, у нас создана правительственная комиссия, само министерство финансов. Как и в 2020 году мы это делали и продолжали делать. Сейчас мы усиливаем этот мониторинг, будем делать его еженедельно. Ирина Окладникова, замглавы Минфина РФ

В Минфине подчеркнули, что чиновники будут смотреть финансовое состояние всех российских регионов, а также их доходную и расходную базы. В случае такой необходимости Минфин окажет субъектам страны поддержку также, как и коммерческому сектору. В Минфине сформированы рабочие группы по отдельным экономическим направлениям.

Минфин РФ надеется, что ЦБ удастся вернуть доступ к замороженным резервам.

Фото: Piter.tv