Минфин РФ надеется, что ЦБ удастся вернуть доступ к замороженным резервам

Ирина Окладникова рассказала об оценками экспертов санкционного воздействия на экономику страны.

Министерство финансов России надеется, что ЦБ удастся вернуть доступ к замороженным резервам путем переговоров. Такое заявление на пленарном заседании в ниже палате парламента от 4 марта сделала заместитель главы профильного ведомства Ирина Окладникова. Чиновники не ожидают значительный потрясений в экономическом плане для федерального бюджета РФ. Сейчас проводится оценка введенных ограничений и анализ возможных последствий.

Но, конечно, мы рассчитываем на то, что соответствующие средства в рамках последующих переговорных позиций будут доступны ЦБ и никаких крупных финансовых последствий для бюджетной системы они не принесут. Ирина Окладникова, замглавы Минфина РФ

Эксперт уточнила, что государство обязуется выполнять все взятые на себя бюджетные обязательства, запланированные на 2022 год. Для реализации плана денежных средств достаточно.

Госдума дала ЦБ право приостанавливать операции банков на срок до полугода.

Фото: Piter.tv

