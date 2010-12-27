Чиновники намерены бороться с излишествами на рабочих местах.

Минфин РФ предложил ограничить стоимость телефонов, планшетов и связи для чиновников. Об этом сообщили "РИА Новости". Ограничения коснутся тех гаджетов, которые приобретаются из бюджетных средств и которые нужны по рабочим вопросам.

В проекте документа говорится, что стоимость мобильного устройства не должна превышать 15 тысяч рублей. Расходы на связь имеют предельный лимит в 4 тысячи рублей ежемесячно. Цена планшетов не может превышать 60 тысяч, а ноутбуков - 100 тысяч рублей.Такие параметры предлагаются для руководителей центрального аппарата федеральных органов

Для их помощников и чиновников низшего ранга стоимость техники будет еще меньше. Для них предлагают сделать стоимость телефонов не выше 10 тысяч рублей, на связь тратить не более 2 тысяч, покупка планшета и ноутбука обойдется в 50 и 80 тысяч рублей соответственно.

В ведомстве пояснили, что изменения нужны для того, чтобы не поощрять "широкую автономию при формировании и утверждении нормативов цены и количества товаров". Также Минфин недоволен завышенными потребительскими свойствами устройств, которые покупают должностные лица. Многие покупки они считают излишними и не соответствующими должностным обязанностям.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минфин сообщил о возможном увеличении количества нацпроектов.

Фото: Piter.tv

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