Средства на покупку валюты ведомство возьмет из дополнительных доходов от продажи нефти.

Минфин РФ направит на покупку валюты 310,3 миллиарда рублей. Об этом сообщает ФБА "экономика сегодня".

Закупка будет проходить в период с 7 июня по 4 июля 2019 года. Ведомство намерено взять средства на покупку из дополнительных доходов от продажи нефти. Как отметили в Минфин РФ, на приобретение иностранной валюты каждый день будут тратить по 16,3 миллиарда рублей.

Ведомство предполагает, что дополнительных доходов от нефти составит 324 миллиарда рублей.

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