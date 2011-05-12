Минфин Грузии заявил о погашении многолетнего долга перед Россией

Общий размер госдолга Грузии по итогам августа текущего года составил 9,09 млрд долларов.

Министерство финансов Грузии заявило о погашении многолетнего долга страны перед Россией. Об этом собщает ТАСС со ссылкой на данные ведомства.

Согласно последним изменениям, России выплатили 3,997 млн долларов в качестве остатка долга. Всего с 2003 года Грузия должна была выплатить стране 156,9 млн долларов. Общий размер госдолга Грузии по итогам августа текущего года составил 9,09 млрд долларов.

Ранее Кобахидзе заявил, что Грузия продолжает одностороннюю дружбу с Украиной.

Фото: Pixabay.com