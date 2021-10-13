Минэнерго: запрет Украиной импорта электроэнергии никак не повлияет на Россию

Николай Шульгинов рассказал о том, что отечественная система энергетики очень устойчива.

Минэнерго России заявило, что запрет Украиной импорта электроэнергии никак не повлияет на страну. Такое заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал глава профильного ведомства Николай Шульгинов. Он напомнил, что Москва готова возобновить прямые поставки ресурсов Киеву.

На Россию не повлияет никак. Но если они, как и в прошлые годы, столкнутся с тем дефицитом мощности энергии из-за нехватки топлива или высокой аварийности на тепловых станциях, то российская энергосистема готова осуществить импорт. Николай Шульгинов, глава Минэнерго РФ

Эксперт напомнил журналистам о том, что энергетическая система РФ очень устойчива, в то время как на Украине давно готовятся к десинхронизации. Со следующего года Киев начнет проводить опыты, чтобы выйти из зоны в 2023 году.

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Фото и видео: YouTube / Россия-24