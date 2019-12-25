Минэнерго: недоинвестирование ТЭК может привести к скачку цен через 5-7 лет

Павел Сорокин рассказал о причинах роста цены на нефть.

Российское министерство энергетики считает, что недоинвестирование ТЭК (традиционных углеводородов) может привести к повторному скачку цен на энергетические ресурсы через 5-7 лет. Такое заявление журналистам сделал заместитель главы профильного ведомства Павел Сорокин. Чиновник напомнил, что свободных мощностей для восполнения добычи ресурсов на данный момент мало. Такое заявление спикер сделал в рамках выступления на международном форуме "Российская энергетическая неделя".

Через пять - семь лет мы можем увидеть уже гораздо более серьезные последствия. Быстро нарастить добычу имеют возможность всего несколько стран. Свободные мощности в мире - максимум 3-4 млн баррель в сутки. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго РФ

Эксперт добавил, что скачок стоимость нефти сейчас является последствием из-за снижения инвестиций в отрасль. При этом проблема является краткосрочной и должна выправиться уже к следующему году.

Минэнерго ожидает стабилизации биржевых цен на бензин после завершения ремонта на НПЗ.

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