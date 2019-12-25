Минэнерго выступило против отмены демпфера как защитного механизма топливного рынка

Павел СОрокин объяснил, почему нельзя отменять механизм демпфера в России.

Минэнерго России выступило против отмены демпфера как защитного механизма топливного рынка. Об этом журналистам рассказал заместитель главы профильного ведомства. По словам Павла Сорокина, именно этот механизм позволил стабилизировать цену на бензин, а его отмена только лишит внутренний рынок защитного механизма. Таким образом чиновник прокомментировал предложение главы Независимого топливного союза Павла Баженова.

Одним из главных приоритетов действующего механизма демпфера остается сохранение темпов изменения конечных розничных цен для потребителя не выше уровня инфляции за счет компенсации разницы между экспортной альтернативой и ценой внутреннего рынка. Его отмена лишит рынок защитного механизма. Павел Сорокин, замглавы Минэнерго РФ

В Минэнерго считают невозможным даже обсуждать отмену демпфера, так как это приведет к непоправимым последствиям для рынка РФ. Сейчас ведомство приняло срочные меры реагирования на рост оптовой стоимости топлива. В частности, специалисты скорректировали демпферный механизм в пользу увеличения выплат нефтяникам, который заработает с 1 мая.

Топливный союз предупредил о риске роста цен на бензин на 14 процентов.

Фото: Piter.tv