Минэнерго рассказало о причинах отключения энергоблоков на АЭС в Тверской области

Станция снизила свою рабочую мощность более, чем на 3000 МВт.

Утром 18-го июля на Калининской АЭС в Тверской области произошло отключение трех из четырех энергоблоков. Министерство энергетики России прокомментировало ситуацию.

В 5:02 отключилась первая система шин 75 кВ. Остановка случилась из-за отключения одного из трансформаторов тока. Его напряжение составляет 700 кВ В-91.

После этого одновременно перестали работать три энергоблока. Их суммарная нагрузка - 3203 МВт. Четвертый блок снизил свою нагрузку более, чем в два раза - до 476 МВт.

"Уже в 5:13 мск диспетчеры дали команду в минимально возможный срок включить в работу более 10 блоков на других станциях, после чего частота в единой энергосистеме России была восстановлена до величины 49,95 Гц", - сообщили в Минэнерго.

В ведомстве отметили, что от этого никак не пострадали потребители. Радиационный фон находится в порядке, и повреждений оборудования нет. Продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Планируется, что работу трех энергоблоков полностью наладят к 19 июля.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "Мельница" и "Союзмультфильм" соболезнуют семьям жертв анимационной студии в Киото.

Видео: YouTube / Калининская АЭС

Фото: пресс-служба Минэнерго РФ