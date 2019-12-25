Минэнерго представит генеральную схему развития нефтегазовой отрасли

Николай Шульгинов рассказал, чем займется в ведомстве.

Минэнерго России представит правительству генеральную схему развития нефтегазовой отрасли. Об этом журналистам телеканала "Россия-24" сообщил глава профильного ведомства Николай Шульгинов. Чиновник уточнил, что в ближайшее время дорожная карта по газификации субъектов страны будет внесена на рассмотрение в кабинет министров.

Много задач стоит в электросетевом комплексе. Связаны они с повышением прозрачности электросетевых организаций, с внедрением эталонных затрат, с консолидацией сети на базе самой крупной в регионе компании. И надо разбирать завалы в части перекрестного субсидирования, надо этим заниматься Николай Шульгинов, глава Минэнерго России

По словам Шульгинова, приоритетным направлением в развитии электросетевого комплекса чиновники считают повышение прозрачности компаний, а также ликвидацию перекрестного субсидирования проектов. Новый глава Минэнерго добавил, что при его управлении не стоит ждать революции, но он займется кадровой реорганизацией структуры ведомства.

Минэнерго РФ прогнозирует снижение добычи нефти по итогам года.

Видео: Youtube/Россия 24.