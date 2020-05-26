В ведомстве предлагают сократить этот срок до 31 мая 2020 года.

Минэнерго предложило отменить мораторий на пени за неуплату ЖКХ для граждан и управляющих компаний. Соответствующее заявление сделал заместитель министра энергетики Юрий Маневич на заседании РСПП.

Напомним, постановлением правительства взимание пеней за неуплату коммунальных услуг запрещено до 1 января 2021 года. По словам Маневича, в Минэнерго предлагают сократить этот срок до 31 мая 2020 года.

В ведомстве рассказали, что для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, мораторий можно продлить на два месяца — до 31 июля.

Ранее мы писали, что правительство РФ может отменить пени за неуплату по ЖКХ.

Видео: government.ru