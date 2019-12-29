Компания получит полномочия муниципальных властей.

Минэнерго предлагает создать в РФ единого оператора газификации. Об этом заявил глава ведомства Александр Новак. Оператор будет отвечать за строительства межпоселковых и поселковых трубопроводов. Эта инициатива позволит решить проблему нескоординированности действий. Сейчас за строительство конструкций несут ответственность муниципальные власти.

На данный момент уровень газификации в РФ достигает показателя в 69,5%. В планах чиновников довести его до 83,5%. Остальные регионы будут иметь котельные, функционирующие на угле и альтернативных источниках топлива.

Ранее способное достроить "Северный поток 2" российское судно сменило курс.

