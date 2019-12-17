Чиновники нашли несоответствия в документации.

Минэнерго и Минприроды раскритиковали идею создания "Росшельфа". Об этом сообщили в "Коммерсанте". Ранее о создании проекта заявили в Минвостокразвития. Новая госкорпорация должна была заниматься расширением доступа к шельфу частных недропользователей. Это позволило бы стимулировать ввод в разработку новых морских месторождений углеводородного сырья. Проект привлек бы к отрасли новых инвесторов, а также участников рынка по привлечению технологий.

По мнению профильных ведомств, проект создает конфликт интересов. В частности, госкорпорация будет претендовать на полномочия действующих органов власти. Ее придется наделять административными полномочиями по осуществлению контроля за объектами. Также в законопроекте отмечается, что "Росшельф" необходимо освободить от налогов. Это противоречит Налоговому кодексу России. Чиновников также не устроил механизм предоставления участков шельфа компаниям. Он недостаточно проработан.

Ранее Piter.tv писал о том, что Беглов в Минприроды обсудил планы работы полигона "Красный Бор".