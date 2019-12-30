Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель. Это предусматривает один из сценариев от управления энергетической информации (EIA). Стоимость барреля нефти марки Brent до 183 долларов увеличится к 2050 году.
Две других программы предусматривают более низкую цену на продукт. Согласно основной версии, баррель достигнет отметки в 105 долларов. В наихудшем случае - 46 долларов за баррель. Стоимость топлива будет зависеть от баланса мировых рынков. Некоторые факторы еще не смоделированы системой NEMS.
Ранее Piter.tv писал о том, что основным грузом Северного морского пути может стать сжиженный природный газ.
Фото: Pixabay.com
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