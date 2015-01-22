Максим Решетников рассказал о новом механизме для проверок бизнеса.

Минэкономразвития запустит приложение для дистанционных проверок бизнеса. Об этом на оперативном заседании правительства сообщил глава профильного ведомства Максим Решетников. Он представил перед коллегами новый ежегодный доклад по осуществлению государственного и муниципального контроля. Сведения также будут перенаправлены для изучения в парламент. Чиновник уточнил, что проект разрабатывается на основе единого реестра объекта контроля.

Мы создадим единый реестр всех объектов контроля, чтобы запустить приложение для дистанционных проверок. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Эксперт подчеркнул, что российское правительство подготовит предложения по изменению подхода для максимальной замены проверок профилактикой и дифференциацией объектов по категориям риска.

Решетников: в специальных районах РФ за 2022 год зарегистрировалось 26 компаний.

Фото и видео: Правительство России

