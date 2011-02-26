Минэкономразвития выделило 3,3 млрд рублей на водоснабжение Крыма

Почти 3,3 миллиарда рублей получила республика Крым из резервного фонда российского правительства для решения проблем с водоснабжением.

Минэкономразвития сообщило, что республике Крым и городу федерального значения Севастополь получили почти 3,3 миллиарда рублей на решение проблем с водоснабжением. Средства выделили из резервного фонда российского правительства.

Министерство уже довело все выделенные средства до бюджетов двух регионов. Севастополь получил 1,134 миллиарда рублей, а республика Крым – 2,148 миллиарда рублей.

Проблема водообеспечения Севастополя, Симферополя и ряда других районов Республики Крым пока еще остается актуальной, при этом мы применяем тактику гибкого реагирования – точечно поддерживаем существующую систему. Сейчас, после получения субсидии, основная задача руководства субъектов определить заказчиков работ, довести до них выделенное финансирование и заключить государственные контракты для скорейшего их выполнения Сергей Назаров, заместитель Министра экономического развития Российской Федерации.

Как сообщает ведомство, деньги пойдут на геологоразведку и ремонт трубопроводов. В планах бурение 47 новых скважин питьевой воды. 17 собираются вырыть в Севастополе, а остальные 30 – на территории республики. Также будет отремонтировано 61 километр трубопроводов в Севастополе и Симферопольском районе.

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